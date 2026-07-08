Профессор НГПУ Чепель: «У детей на ночевках может быть алкоголь»

Новосибирский профессор рассказала о рисках детских ночевок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профессор кафедры педагогики и психологии Новосибирского государственного педагогического университета Татьяна Чепель рассказала, как родителям обезопасить ребенка, который собирается к друзьям с ночевкой. По ее словам, в России снизился возраст детей, устраивающих так называемые пижамные вечеринки. Некоторые школьники интересуются ими уже с первого класса. Для подростков обычным делом стали вечеринки-ночевки и более рискованные вписки. Татьяна Чепель отметила, что на вписки обычно идут дети, у которых нет высокого статуса в своей группе. Они надеются найти друзей или поддержку, но этот формат наиболее опасен.

Специалист подчеркнула: современные ночевки у друзей сильно отличаются от тех, что были 20-25 лет назад. Высок риск употребления алкоголя, энергетиков и наркотиков. Прежде чем разрешить ребенку идти на вечеринку, родители должны спокойно и доброжелательно обсудить с ним правила. Разговор не должен быть длинным, не нужно нотаций и запугивания. Лучше провести несколько коротких бесед, посвященных разным темам.

Какие вопросы важно обсудить: есть ли у ребят план (музыка, танцы, игры); что они будут есть и пить. Психолог советует родителям заранее предложить ребенку взять с собой еду (бутерброды, салаты). Категорически запретить алкоголь, курение, вейпы и таблетки.

Татьяна Чепель подчеркнула, что родитель также должен обозначить условия, при которых заберет ребенка с вечеринки, несмотря ни на что. Главное – сохранить доверие и не допустить опасных последствий.

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