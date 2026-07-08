67 подозрений на рак выявили за полгода в тест-мобиле в Новосибирской области

За полгода тест-мобиль в Новосибирской области осмотрел 3 361 человека. Фото: Минздрав Новосибирской области

В Новосибирской области передвижной диагностический комплекс кожно-венерологического диспансера за первое полугодие 2026 года совершил 55 выездов. Врачи осмотрели 3 361 человека, провели 6 141 исследование и выявили 67 подозрений на злокачественные новообразования кожи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Выездная бригада работает с 2019 года. В ее составе – дерматовенеролог и медсестра. За 15 минут в тест-мобиле можно проверить родинки и сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Экспресс-тесты определяют антитела к ВИЧ, вирусному гепатиту С и возбудителю сифилиса. Результат сообщают через 15 минут. Если он положительный, пациента направляют на дообследование.

Все процедуры бесплатны. График выездов публикуют на сайте диспансера.

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