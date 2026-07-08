Ученые из Новосибирска нашли способ ускорить создание урожайных сортов пшеницы

Разработка поможет селекционерам быстрее выводить новые высокоурожайные сорта Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН выявили новые генетические локусы мягкой пшеницы, которые связаны с ее урожайностью. Разработка позволит ускорить создание новых высокоурожайных сортов.

Как пояснила научный сотрудник института Антонина Киселева, ученые искали участки генома, которые сохраняют влияние на урожайность независимо от погодных условий и особенностей выращивания.

В ходе исследования специалисты обнаружили несколько стабильных локусов, отвечающих за массу тысячи зерен, количество зерен в колосе и общую продуктивность растения. Для наиболее перспективных из них были разработаны специальные молекулярные маркеры, которые уже показали свою эффективность.

По словам исследователей, такие маркеры помогут селекционерам отбирать перспективные растения на ранних этапах работы, не дожидаясь многолетних полевых испытаний. Это позволит значительно сократить сроки выведения новых сортов пшеницы.

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