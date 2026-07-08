Режиссер Стивен Сигал вручил международную награду солисту НОВАТа

Новосибирский артист балета удостоен премии BRIDGE AWARDS. Фото: НОВАТ

В Москве впервые вручили премию BRIDGE AWARDS, или «Мост дружбы». Среди 12 лауреатов оказался первый солист балетной труппы НОВАТа Кохей Фукуда. Он получил награду в номинации «Культура и искусство» 19 июня из рук актера и режиссера Стивена Сигала. Об этом сообщили в пресс-службе НОВАТа.

Кохей Фукуда работает в новосибирском театре с 2016 года. Он стал известен как популяризатор русского классического балета в Японии. Артист создал проект культурного обмена «Spasibo Project», продюсирует международный балетный проект «Ballet Stage» и представляет Новосибирское государственное хореографическое училище за рубежом. Благодаря его деятельности сибирские артисты и педагоги проводят выступления и мастер-классы в Японии и других странах.

Всего на премию претендовали 108 человек из 41 страны. Лауреатами стали иностранные граждане, которые реализуют проекты в сферах образования, культуры, медицины, спорта и благотворительности. Премия BRIDGE AWARDS призвана отмечать инициативных людей, способствующих диалогу культур и международному сотрудничеству.

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