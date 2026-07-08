Звезды музыкального фестиваля VK Fest рассказали о волнении перед выступлениями

За кулисами артисты рассказали, что даже после сотен концертов волнение перед выходом на сцену не проходит. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге 4 и 5 июля в парке 300-летия прошел фестиваль музыки VK Fest, собравший более 70 тысяч гостей. Об этом пишет «Петербург2».

За кулисами артисты рассказали, что даже после сотен концертов волнение перед выходом на сцену не проходит. Лена Катина из группы t.A.T.u. призналась, что сценический мандраж остается всегда. Певица советует сокращать время от гримерки до сцены.

– Я бы советовала как можно позже приезжать в гримерку, чтобы время ожидания было как можно короче, – поделилась артистка.

Вторая солистка Юлия Волкова добавила, что у них есть ритуал: перед выходом они берутся за руки.

Певец Ваня Дмитриенко назвал VK Fest одним из самых волнительных выступлений.

– Я ни в одном году так не переживал. Это ответственность перед людьми. За сценой у меня было невероятное волнение, – рассказал он.

Его команда перед концертом скрепляет мизинчики и произносит кричалку.

Артистка Клава Кока призналась, что ее ритуал проще – сходить в туалет и поесть. А Лолита посоветовала начинающим артистам работать и не ждать быстрого успеха.

– Работать и не ждать этого самого успеха. Успех – это подтверждение того, что ты идешь верной дорожкой, – добавила Лолита.

Артисты также рассказали о любви к Санкт-Петербургу. Клава Кока назвала его своим городом и призналась, что приезжает сюда отдыхать, когда не может уехать далеко. А у Вани Дмитриенко есть невышедшая песня, посвященная городу.

Кроме того, на фестиваль впервые приехал Александр Ревва, выступивший в образе Артура Пирожкова. Он прибыл прямо со съемок и по секрету поделился, что готовит продолжение «Бабушки легкого поведения».

– Наконец-то я добрался до VK Fest. Это мой первый фестиваль. И конечно, потрясающая публика. Я очень счастлив, – рассказал артист.

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