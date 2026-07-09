Банк Уралсиб поздравил выпускников Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Представитель Банка Уралсиб поздравила молодых специалистов с окончанием обучения в университете и пожелала успешного старта в профессии. В этом году более пятидесяти выпускников получили дипломы, а одиннадцать – стали отличниками.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб несколько лет сотрудничает с Новосибирским Государственным Университетом Экономики и Управления, принимает участие в различных проектах вуза. В прошлом году банк стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ». Победителями этого конкурса становятся студенты старших курсов НГУЭУ с высокими результатами в учебе, имеющие достижения в научной, профессиональной и общественной деятельности. Конкурс призван оказывать содействие в трудоустройстве талантливым студентам и выпускникам, повышать имидж университета как центра подготовки высококвалифицированных кадров. Также Уралсиб принял участие в Ярмарке кадровых партнеров НГУЭУ, которая состоялась в октябре и привлекла десятки ведущих компаний Новосибирска.

Кроме этого, Банк Уралсиб провел в Государственном Университете Экономики и Управления конкурс разработчиков мобильного приложения по финграмотности. Проект проходил в конкурсном формате, каждая команда разрабатывала собственное приложение, затем сотрудники банка тестировали и оценивали каждое приложение. До финала дошли 2 команды, одна из которых получила приглашение на стажировку, а участникам второй вручили благодарственные письма Банка Уралсиб.

- Мы активно сотрудничаем с университетом и с большим интересом следим за обучением и развитием молодых специалистов НГУЭУ. Банк заинтересован в подготовленных специалистах, инициативных, ориентированных на результат, - отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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