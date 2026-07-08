В Новосибирской области опровергли фейки о перебоях с доставкой продуктов

Ситуация с топливом в Новосибирской области не отразилась на доставке продуктов в магазины. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области опровергли распространяемые в интернете слухи о перебоях с доставкой продуктов. Власти и крупные ритейлеры заявили, что снабжение магазинов идет в штатном режиме. Несмотря на напряженную ситуацию на топливном рынке из-за повышенного спроса, транспорт для перевозки еды заправляют без задержек. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

На региональном оперативном штабе по топливообеспечению заместитель губернатора Олег Клемешов сообщил, что все автомобили, доставляющие продукты в розничные сети, обеспечены горючим по графику. Благодаря работе штаба и наличию логистических центров удается поддерживать бесперебойные поставки не только в области, но и в соседние регионы – Алтайский край и Республику Алтай.

- Срывов поставок не зафиксировано, текущая ситуация находится под контролем, логистические процессы реализуются в штатном режиме, - добавили в пресс-службе.

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