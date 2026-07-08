В Барнауле женщина перевела мошенникам 3,8 млн рублей под видом инвестиций

После получения денег аферист перестал выходить на связь. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае мошенник похитил у жительницы Барнаула более 3,8 млн рублей под видом заработка на инвестициях. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на региональное МВД.

Женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. В ходе общения в мессенджере он предложил ей заработать на инвестициях и убедил переводить деньги на указанные счета для пополнения биржевого баланса.

В течение нескольких недель она совершила более десяти переводов на общую сумму свыше 3,8 млн рублей. А после этого «инвестиционный консультант» перестал выходить на связь.

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