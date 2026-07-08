В Новосибирской области в День семьи наградили медалями 70 супружеских пар

За год в регионе заключают около 20 тысяч браков. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области 8 июля отметили День семьи, любви и верности. Медалями «За любовь и верность» наградили 70 супружеских пар. За год в регионе заключается порядка 20 тысяч браков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Во Дворце бракосочетания Новосибирска состоялась торжественная церемония. Награды восьми парам вручили замгубернатора Константин Хальзов и Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей.

— От имени Губернатора Андрея Александровича Травникова поздравляю всех присутствующих с этим замечательным праздником! Семья – это не просто дом, это тепло, забота и любовь. А еще – надежный фундамент нашего общества. Вы прожили вместе долгие годы, построили крепкую семью и вырастили прекрасных детей. Спасибо вам за ваш каждодневный труд, за все, что вы делали и продолжаете делать на протяжении всей жизни, — отметил Константин Хальзов.

Среди награжденных: супруги Кирюшенко, Переверзевы, Дорогины, Романовы, а также представители династий врачей, педагогов, спортсменов, строителей и военных.

— Семья – это не просто близкие люди рядом, это наша сила и наша опора. Когда мы видим такие крепкие, проверенные годами союзы, понимаем: именно на этом держится страна, — сказал куратор направления народной программы партии «Единая Россия» по поддержке участников СВО и членов их семей, Герой России Владимир Сайбель.

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