В Новосибирском метрополитене запустили поезд-музей, посвященный дорожной безопасности

Запуск именного состава в Новосибирском метрополитене объединил представителей власти и силовых структур региона. Фото: ГКУ НСО ЦОДД

В честь знаменательной даты - 90-летия со дня образования Государственной автомобильной инспекции МВД России - на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» в Новосибирске состоялась торжественная церемония запуска уникального состава.

В мероприятии приняли участие глава региона Андрей Травников, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков, а также представители областных министерств, ведомств и мэрии города.

- Безопасность на дорогах начинается с дисциплины каждого участника движения и профессионализма тех, кто стоит на страже порядка, - отметил Андрей Александрович. - От лица всех новосибирцев благодарю вас за службу.

В составе поезда четыре тематических вагона. Первый посвящен истории и деятельности Главного управления МВД РФ по Новосибирской области, второй рассказывает о славном пути региональной Госавтоинспекции, четвертый раскрывает достижения Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а третий - вагон Центра организации дорожного движения НСО. ЦОДД знакомит с ключевыми направлениями работы ведомства: внедрением интеллектуальной транспортной системы, управлением транспортными потоками и установкой комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В последнее время работа акцентирована и на развитии службы «Дорожный патруль». Экипажи патрулей контролируют на маршрутах соблюдение правил дорожного движения, оказывают безвозмездную помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию, а также помогают оформлять ДТП и приглашают в группу разбора. Об этом тоже рассказывает экспозиция.

Внутреннее оформление вагонов переносит пассажиров в прошлое благодаря редким архивным снимкам. Фото: ГКУ НСО ЦОДД

Интерактивность визуальному содержанию вагонов обеспечивается с помощью QR-кодов: достаточно навести камеру смартфона, чтобы перейти по ссылке и погрузиться в историю подразделений.

Сегодня коллектив ЦОДД также присоединился к поздравлениям с 90-летием Госавтоинспекции:

- Сердечно поздравляем сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с 90-летием со дня образования службы! Благодарим за надежное партнерство и слаженное взаимодействие: совместными усилиями мы последовательно решаем важнейшие задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах региона. Ваш труд - это не просто работа, а настоящая забота о людях!

Представители ведомства пожелали автоинспекторам, чтобы нарушений становилось все меньше, а доверие участников дорожного движения только росло.

- Пусть в работе будет больше спокойных дней, а в душе - уверенности, что все делается не зря. Крепкого здоровья, сил, благополучия и дальнейших успехов в службе! Пусть рядом всегда будут верные товарищи, а дома - любовь и поддержка близких, - отметили в ГКУ НСО ЦОДД.