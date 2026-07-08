В Новосибирске более семи тысяч пар поженились в 2025 году

Самая популярная дата в 2026 году — 26 июня, когда брак заключили 92 пары Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности Новосибирский дворец бракосочетания празднует 60-летие. За годы работы он объединил сотни тысяч семей. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

В 2025 году в стенах Дворца зарегистрировали брак более 7 тысяч пар.

Самая популярная дата свадьбы в 2026 году — 26 июня. В этот день во Дворце бракосочетания расписались 92 пары новосибирцев.

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