В Челябинской области мужчина ударил знакомую 36 раз и добил ножом

Компания распивала спиртное, между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области утверждено обвинительное заключение против жителя Аши, забившего насмерть свою знакомую. Об этом сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Трагедия случилась в ночь на 25 апреля в частном доме. Компания распивала спиртное, между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес оппонентке не менее 36 ударов руками и ногами по телу, затем схватил нож и ударил ее в грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ «Убийство».

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