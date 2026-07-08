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НовостиОбщество8 июля 2026 9:40

В Новосибирской области за неделю клещи покусали 598 человек

С начала сезона зафиксировано 14 404 обращения, среди пострадавших 85 детей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Число укусов клещей в Новосибирской области снизилось на 16%.

Число укусов клещей в Новосибирской области снизилось на 16%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в больницы Новосибирской области из-за укусов клещей обратились 598 человек. Это на 16% меньше, чем неделей ранее. Среди пострадавших 85 детей. Всего с начала сезона за помощью пришли 14 404 жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Чаще всего клещи присасывались в Новосибирске – 32 случая, Искитимском районе – 11 случаев, Тогучинском районе – 9 случаев.

- Несмотря на временное снижение активности паразитов из-за жаркой погоды, напоминаем, что клещевой сезон продолжается вплоть до первого снега, - добавили в ведомстве.

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