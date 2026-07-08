В Новосибирской области за неделю клещи покусали 598 человек

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За прошедшую неделю в больницы Новосибирской области из-за укусов клещей обратились 598 человек. Это на 16% меньше, чем неделей ранее. Среди пострадавших 85 детей. Всего с начала сезона за помощью пришли 14 404 жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Чаще всего клещи присасывались в Новосибирске – 32 случая, Искитимском районе – 11 случаев, Тогучинском районе – 9 случаев.
- Несмотря на временное снижение активности паразитов из-за жаркой погоды, напоминаем, что клещевой сезон продолжается вплоть до первого снега, - добавили в ведомстве.
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