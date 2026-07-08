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НовостиОбщество8 июля 2026 9:37

МЧС проверило все детские лагеря в Новосибирской области перед летним сезоном

В каждом учреждении прошли учебные эвакуации и инструктажи
Екатерина ХАЛИМОВА
В каждом учреждении прошли учебные эвакуации и инструктажи

В каждом учреждении прошли учебные эвакуации и инструктажи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области специалисты МЧС завершили проверку всех детских оздоровительных лагерей. Всего в регионе 56 стационарных учреждений, включая 11 палаточных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Инспекторы Государственного пожарного надзора контролируют соблюдение противопожарного режима. В первые дни каждой смены проходят учебные эвакуации. С детьми и персоналом проводят инструктажи.

Особое внимание — лагерям у водоемов. Там сотрудники ГИМС проводят мастер-классы по правилам поведения на воде.

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