Эксперты Общественной палаты НСО прокомментировали подготовку к выборам депутатов Госдумы

Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области. Фото: Пресс-служба Общественной палаты Новосибирской области

Эксперты Общественной палаты Новосибирской области выделили два ключевых аспекта предстоящей кампании по выборам в Госдуму IX созыва: характер партийной конкуренции в условиях специальной военной операции и механизмы общественного контроля, призванные обеспечить доверие к результатам.

Как следует из доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) о готовности избирательной системы, российская избирательная система организационно, технически и юридически полностью готова к проведению голосования. Однако, по мнению экспертов, техническая готовность - необходимое, но не достаточное условие легитимности. Решающим фактором остается степень доверия граждан к процедуре.

- Доверие к выборам формируется не только законодательством и современными технологиями, но прежде всего открытостью всех процедур и возможностью общественного контроля. Сегодня институт общественного наблюдения - один из важнейших элементов избирательной системы. Именно независимые общественные наблюдатели помогают обеспечить прозрачность голосования, оперативно реагировать на возникающие вопросы, - подчеркнула председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Она сообщила, что в Новосибирской области подготовка к выборам уже ведется по всем направлениям. В ближайшее время начнется обучение общественных наблюдателей по единым федеральным стандартам.

Виктор Зеленцов, к. и. н, доцент НГУЭУ, лектор Российского общества «Знание». Фото: Пресс-служба Общественной палаты Новосибирской области

Кандидат исторических наук, доцент НГУЭУ, лектор Российского общества «Знание» Виктор Зеленцов, в свою очередь, обратил внимание на устойчивый консенсус в обществе по вопросам национальной безопасности и суверенитета. Он подчеркнул, что сама тематика специальной военной операции, будучи объединяющим фактором для большинства политических сил, не отменяет политической конкуренции, но смещает ее фокус.

- Каждая партия предлагает собственное видение социально-экономического развития, свои подходы к решению актуальных вопросов и собственные программные приоритеты, - говорит эксперт.

Таким образом, новосибирские эксперты сошлись в главном: предстоящая кампания должна быть конкурентной по содержанию и прозрачной по процедуре. Регион, по их оценке, готов к реализации этих задач.