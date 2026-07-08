В Новосибирске у продавщицы изъяли 2 кг золота на 16 млн рублей

Жительница Новосибирска торговала золотом без маркировки. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирске пресекли незаконную продажу золотых украшений. В ходе проверки сотрудники УФСБ нашли и изъяли в магазине на Гусинобродском шоссе немаркированные золотые изделия 585-й пробы. Общий вес изъятого превысил два килограмма, а стоимость составила более 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Женщина-предприниматель торговала ювелирными изделиями без обязательной маркировки. С 1 сентября 2025 года такая маркировка стала обязательной для контроля за оборотом драгоценных металлов.

На основании результатов оперативной работы следственное управление УМВД по Новосибирску возбудило уголовное дело. Женщину обвиняют в сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере. Ей грозит до шести лет лишения свободы и штраф, в также конфискация золота в пользу государства.

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