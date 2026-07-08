В Новосибирском районе начали строить новую высокотехнологичную школу

Здание будет оснащено современным оборудованием: от лаборатории прототипирования до издательского центра. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В микрорайоне Приозерный Новосибирского района стартовало строительство школы с высокотехнологичной образовательной средой на 1100 мест.

В пресс-службе регионального Правительства рассказали, что объект возводится за внебюджетные средства в рамках соглашения о комплексном развитии территории (КРТ). После ввода в эксплуатацию вопрос дефицита школьных мест на данной территории будет полностью закрыт.

Здание будет оснащено современным оборудованием: от лаборатории прототипирования до издательского центра. Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что застройщики строят школу на собственные средства и после ввода безвозмездно передадут ее в госсобственность.

Всего на перспективу до 2037 года привлечено более 29 млрд рублей внебюджетных средств на строительство 14 школ и 24 детских садов.

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