В Новосибирском районе начали строить новую высокотехнологичную школу

В микрорайоне Приозерный Новосибирского района стартовало строительство школы с высокотехнологичной образовательной средой на 1100 мест.
В пресс-службе регионального Правительства рассказали, что объект возводится за внебюджетные средства в рамках соглашения о комплексном развитии территории (КРТ). После ввода в эксплуатацию вопрос дефицита школьных мест на данной территории будет полностью закрыт.
Здание будет оснащено современным оборудованием: от лаборатории прототипирования до издательского центра. Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что застройщики строят школу на собственные средства и после ввода безвозмездно передадут ее в госсобственность.
Всего на перспективу до 2037 года привлечено более 29 млрд рублей внебюджетных средств на строительство 14 школ и 24 детских садов.
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