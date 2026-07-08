Под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве 22-летней девушки

Во время ссоры мужчина связал девушке руки и ударил ее ножом в шею и грудь. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Оби Новосибирской области задержан ранее судимый 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве молодой девушки, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Вчера, 7 июля, в одной из квартир обнаружили тело 22-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Для раскрытия преступления была организована следственно-оперативная группа.

Предположительно, в период с 4 по 7 июля обвиняемый и потерпевшая находились в одной квартире. Во время застолья между ними произошла ссора. Мужчина, связав девушке руки скотчем, взял нож и ударил ее в шею и грудь не менее двух раз, после чего скрылся.

Сибиряка задержали в течение суток, ему предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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