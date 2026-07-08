На Объединения в Новосибирске из трубы бьет горячая вода

СГК Новосибирск сообщили, что в ближайшие несколько часов выход воды прекратится Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Объединения из трубы непрерывно идет горячая вода. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск. В «СГК-Новосибирск» подтвердили: на тепломагистрали возник дефект.

Авария случилась 5 июля по адресу: улица Объединения, 96/1. Вода бьет из трубы без остановки.

В пресс-службе «СГК-Новосибирск» для КП-Новосибирск пояснили:

— В связи с гидравлическими испытаниями возник дефект на тепломагистрали. Наши специалисты отключают участок и приступают к устранению повреждения. При проведении гидравлических испытаний в трубопроводы подается вода с температурой, не превышающей 40 градусов. Специалисты отключают участок, в ближайшие несколько часов выход воды прекратится, после этого приступят к устранению дефекта.

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