На Объединения в Новосибирске из трубы бьет горячая вода

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на улице Объединения из трубы непрерывно идет горячая вода. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск. В «СГК-Новосибирск» подтвердили: на тепломагистрали возник дефект.
Авария случилась 5 июля по адресу: улица Объединения, 96/1. Вода бьет из трубы без остановки.
В пресс-службе «СГК-Новосибирск» для КП-Новосибирск пояснили:
— В связи с гидравлическими испытаниями возник дефект на тепломагистрали. Наши специалисты отключают участок и приступают к устранению повреждения. При проведении гидравлических испытаний в трубопроводы подается вода с температурой, не превышающей 40 градусов. Специалисты отключают участок, в ближайшие несколько часов выход воды прекратится, после этого приступят к устранению дефекта.
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