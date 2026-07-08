Здания СКИФа под Новосибирском полностью готовы к вводу в эксплуатацию

Объект укомплектован оборудованием Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Здания и сооружения Центра коллективного пользования «СКИФ» в Новосибирской области полностью готовы к эксплуатации. Объект укомплектован оборудованием и успешно прошёл проверку Ростехнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Как стало известно на координационном совещании под председательством заместителя полпреда Вадима Головко, все объекты Центра готовы. Общее количество установленного оборудования составляет 60 890 единиц.

С 25 июня специалисты Ростехнадзора проводили итоговую проверку. Сегодня выдан акт проверки законченного строительством объекта — это основание для получения заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию.

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