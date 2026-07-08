В Новосибирске школьники украли в магазине сладости на 4,5 тысячи рублей

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Сигнал тревоги из супермаркета в Дзержинском районе Новосибирска поступил на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ 7 июля в 19.20. Прибывшие по вызову бойцы ГБР задержали за кражу на сумму 4500 рублей трех 14-летних мальчишек. Среди похищенного ими были продукты питания, сладости и запрещенные для продажи детям энергетики.

Когда сотрудник службы безопасности магазина стал выяснять у задержанных номера телефонов родителей, школьникам внезапно «поплохело» - они резко начали жаловаться на головокружение и духоту, попросили принести им попить воды и вывести на свежий воздух.

Оказавшись на улице, подростки бросились врассыпную, но одного из них «гвардейцы» догнали. Он был передан вызванному на место происшествия полицейскому автопатрулю.

Понятно, что правоохранителям не составит никакого труда установить личности двух других похитителей. К тому же момент совершения кражи остался в памяти системы видеоконтроля магазина. И все же продуманный детьми заранее план побега в случае задержания наводит на мысль о том, что не такой уж безобидной была эта детская шалость.

Летом, во время школьных каникул, на охраняемых Агентством Безопасности ГВАРДИЯ объектах традиционно происходит увеличение числа хищений, совершенных детьми и подростками.