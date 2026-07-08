База для водного спорта и причалы появятся на берегу Обского моря

Место обладает высокой туристической привлекательностью. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на берегу Обского моря планируют построить базу для водного спорта и причалы для лодок и катеров. Новый земельный участок включили в проект Росреестра «Земля для туризма». Подробности рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по Новосибирской области.

Участок площадью 2,1 гектара вблизи села Боровое предоставлен в аренду региональным департаментом имущества и земельных отношений. Здесь планируют разместить объекты для занятий спортом, хранилище для водного транспорта и построить причалы для маломерных судов.

Место обладает высокой туристической привлекательностью: рядом работают популярные базы отдыха, а любители водных прогулок могут легко добраться до острова Нечунаевский.

По словам замруководителя регионального Управления Росреестра Натальи Ивчатовой, в проект включены 67 участков общей площадью более 9 тысяч гектаров и 88 объектов туристического интереса.

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