Спасатель Джетыгенов: «Сапбордистов необходимо обязать надевать спасжилеты»

Сейчас МЧС активно занимается этим вопросом. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сапбордам нужен правовой статус, потому что они относятся к отдельной зоне риска. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на депутата Мосгордумы и спасателя Максима Джетыгенова.

По его словам, долгое время сапборды были вне правового поля, и это привело к беспечности. Сейчас МЧС активно занимается этим вопросом. Главные правила — надевать спасжилет и не брать на доску больше одного человека, если конструкция не позволяет иначе. Также строго запрещено выходить на сапборде в нетрезвом виде.

Спасатель уверен, что четкие правила помогут снизить число происшествий на воде и сделают отдых безопаснее.

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