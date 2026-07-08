В Новосибирской области лоси идут в город из-за мошкары

Животные спасаются от слепней и оводов на открытых участках Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области этим летом участились случаи появления лосей вблизи населенных пунктов и на обочинах дорог. Причина — не экологическая проблема, а рост численности гнуса и самого поголовья сохатых. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды по Новосибирской области.

Прошедшая зима с обильными снегопадами и оттепелями создала идеальные условия для размножения личинок слепней, оводов и комаров. В 2026 году их численность в лесах выросла в разы. Лоси, спасаясь от укусов, выходят на открытые, продуваемые участки — поля, луга, дороги.

По данным зимнего учета 2026 года, в регионе обитает 16 762 лося. Это на 746 особей больше, чем в прошлом году. Прирост составил почти 4,7 процента.

Выходы животных фиксируются. При необходимости оперативные группы обеспечивают безопасный проход лосей в лес.

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