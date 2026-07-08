В Новосибирске установят 15 новых светофоров до конца 2026 года

Светофоры появятся на 13 участках города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске до конца года установят 15 новых светофоров и модернизируют еще три действующих. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск со ссылкой на мэра Максима Кудрявцева.

Городские власти заключили пять контрактов почти на 100 миллионов рублей. Светофоры появятся на 13 участках города, включая улицы Железнодорожную, Порт-Артурскую, Выборную, Курчатова, Богдана Хмельницкого, Краузе, Волочаевскую, Пархоменко, а также на Бердском и Гусинобродском шоссе. Еще два объекта установят на улицах Терешковой и Высоцкого.

Все работы планируют завершить к декабрю. Новые светофоры должны улучшить синхронизацию транспорта и снизить аварийность на проблемных участках. По мнению экспертов, это положительно скажется на безопасности пешеходов и водителей.

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