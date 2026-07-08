На имя пропавшего в Кузбассе военного не поступало ни одного письма

Поиски Алексея Асылханова продолжаются. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе больше трех месяцев ищут Героя России Алексея Асылханова, который пропал в Юрге. Супруга пропавшего Валерия рассказала журналистам, что за все это время на имя мужа не поступило ни одного письма. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

Она также не получала никаких уведомлений о том, что Алексей находится в зоне боевых действий, или требований о выкупе. Следствие пока официально не называло ни одной версии причины исчезновения военного.

Поиски Алексея Асылханова продолжаются. Жена надеется, что у следствия появятся новые зацепки, которые помогут найти пропавшего.

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