В Новосибирске приготовят рекордные 500 литров крапивника с судаком

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 11 июля, на Михайловской набережной в рамках гастротуристического фестиваля «В Сибири — есть!» новосибирские повара приготовят 500 литров традиционного крапивника с судаком. Этим блюдом организаторы планируют установить новый рекорд. Об этом директор фестиваля-форума Галина Ильина рассказала в пресс-центре.
По словам директора фестиваля Галины Ильиной, основу блюда составит старинный рецепт, который нашли в Краснозерском районе Новосибирской области. При этом похожие варианты крапивника готовят и в других районах региона.
Чтобы сварить 500 литров супа, потребуется около 100 килограммов крапивы. Зелень доставят в Новосибирск делегации муниципальных районов, участвующие в фестивале.
Организаторы подчеркнули, что вся крапива будет экологически чистой. Ее соберут в разных уголках Новосибирской области.
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