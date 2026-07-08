В Новосибирске приготовят рекордные 500 литров крапивника с судаком

Для фестиваля «В Сибири — есть!» в город привезут около 100 килограммов крапивы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, на Михайловской набережной в рамках гастротуристического фестиваля «В Сибири — есть!» новосибирские повара приготовят 500 литров традиционного крапивника с судаком. Этим блюдом организаторы планируют установить новый рекорд. Об этом директор фестиваля-форума Галина Ильина рассказала в пресс-центре.

По словам директора фестиваля Галины Ильиной, основу блюда составит старинный рецепт, который нашли в Краснозерском районе Новосибирской области. При этом похожие варианты крапивника готовят и в других районах региона.

Чтобы сварить 500 литров супа, потребуется около 100 килограммов крапивы. Зелень доставят в Новосибирск делегации муниципальных районов, участвующие в фестивале.

Организаторы подчеркнули, что вся крапива будет экологически чистой. Ее соберут в разных уголках Новосибирской области.

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