Ученые НГТУ разработали устройство для снижения расхода топлива на 15%

Устройство работает с помощью коронного разряда. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном техническом университете создали устройство, которое помогает снизить расход топлива за счет уменьшения сопротивления воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Устройство работает с помощью коронного разряда: электроды создают вокруг кузова машины слой пониженной плотности воздуха, из-за чего сопротивление падает. При этом напряжение безопасно для пассажиров, а питание можно получать от любого источника — стационарного или автономного.

По расчетам разработчиков, применение устройства снижает коэффициент лобового сопротивления на 10–15%. Соответственно, экономия топлива тоже достигает 10–15%. Кроме того, за счет меньшего сопротивления можно использовать менее мощные двигатели, что повышает общую энергоэффективность транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX