Международный пассажиропоток в аэропорту Толмачево вырос на 16%

Среди международных перелетов по пассажиропотоку лидируют рейсы в Шымкент, Камрань, Фукуок и Тбилиси. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Толмачево подтвердил статус крупнейшего авиахаба Сибири и Дальнего Востока, увеличив пассажиропоток международных рейсов на 16%. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

За первое полугодие 2026 года аэропорт обслужил 4,7 млн пассажиров, что на 6,8% больше, чем в прошлом году. На внутренних рейсах это число выросло на 4,2% и достигло 3,6 млн, а на международных – на 16,3% при 1,08 млн пассажиров. В этом году миллионный пассажир на международных направлениях был зарегистрирован на три недели раньше, чем в прошлом.

Самый заметный рост на внутренних линиях показали Владикавказ с приростом в 656%, Калининград (+159,5%) и Благовещенск (+47,2%). Среди международных перелетов лидируют рейсы в Шымкент, Камрань, Фукуок и Тбилиси.

Ключевым драйвером роста остается S7 Airlines. Перевозки авиакомпании выросли на 9,2%. В этом году появились новые направления: Чебоксары, Краснодар, Андижан, Бухара, Караганда, Батуми, Сиань, Шанхай, Дананг и Гоа.

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