Обвиняемого в убийстве новосибирца в Заельцовском районе отправили в СИЗО

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Суд заключил под стражу 48-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве 36-летнего знакомого. Преступление, по данным следствия, произошло вечером 6 июля в Заельцовском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
По версии следствия, обвиняемый и потерпевший находились на придомовой территории одного из многоквартирных домов. Во время конфликта, возникшего по незначительному поводу, 48-летний мужчина взял нож и нанес знакомому удар в область жизненно важных органов.
От полученного ранения 36-летний мужчина скончался на месте.
Следователи предъявили фигуранту обвинение по статье об убийстве. По ходатайству Заельцовского межрайонного следственного отдела суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 сентября.
Уголовное дело расследует Следственное управление СК России по Новосибирской области.
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