Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+17°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июля 2026 6:58

Обвиняемого в убийстве новосибирца в Заельцовском районе отправили в СИЗО

По версии следствия, во время конфликта он смертельно ранил знакомого ножом
Екатерина ХАЛИМОВА
По версии следствия, во время конфликта он смертельно ранил знакомого ножом

По версии следствия, во время конфликта он смертельно ранил знакомого ножом

Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд заключил под стражу 48-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве 36-летнего знакомого. Преступление, по данным следствия, произошло вечером 6 июля в Заельцовском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемый и потерпевший находились на придомовой территории одного из многоквартирных домов. Во время конфликта, возникшего по незначительному поводу, 48-летний мужчина взял нож и нанес знакомому удар в область жизненно важных органов.

От полученного ранения 36-летний мужчина скончался на месте.

Следователи предъявили фигуранту обвинение по статье об убийстве. По ходатайству Заельцовского межрайонного следственного отдела суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 сентября.

Уголовное дело расследует Следственное управление СК России по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX