Обвиняемого в убийстве новосибирца в Заельцовском районе отправили в СИЗО

По версии следствия, во время конфликта он смертельно ранил знакомого ножом Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд заключил под стражу 48-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве 36-летнего знакомого. Преступление, по данным следствия, произошло вечером 6 июля в Заельцовском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемый и потерпевший находились на придомовой территории одного из многоквартирных домов. Во время конфликта, возникшего по незначительному поводу, 48-летний мужчина взял нож и нанес знакомому удар в область жизненно важных органов.

От полученного ранения 36-летний мужчина скончался на месте.

Следователи предъявили фигуранту обвинение по статье об убийстве. По ходатайству Заельцовского межрайонного следственного отдела суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 сентября.

Уголовное дело расследует Следственное управление СК России по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX