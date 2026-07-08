В Новосибирске ищут пропавшего 32-летнего мужчину с тату

На руках у мужчины есть татуировки. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска ищут мужчину, который ушел из дома 7 июля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Пропавшего зовут Александр Потапов, ему 32 года. Его рост 169 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. На руках у мужчины есть татуировки. В день исчезновения он был одет в черную майку, темно-серые шорты, серые кроссовки и черную бейсболку.

Всех, кто видел Александра или знает, где он может находиться, просят позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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