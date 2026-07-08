Россияне увеличили спрос на «семейную» ипотеку

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По итогам июня «семейная» программа заняла 38% в общем числе ипотечных сделок банка. Спрос на семейную ипотеку в июне показал второй результат в этом году после январского «пика», когда банк провел около 4,1 тыс. сделок на 27 млрд рублей.

- Стараясь успеть на «последний сеанс текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило «две семейные ипотеки на семью». Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году. В итоге программа продолжает действовать без изменений, поэтому стоит ожидать стабилизации рынка в июле-августе. Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться. В любом случае, окно возможностей под 6% остается для семейных заемщиков открытым, - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Он также добавил, что параллельно с «семейной» ипотекой продолжил расти интерес россиян к рыночным программам. В июне число сделок по ним в банке увеличилось более чем на четверть по сравнению с маем. При этом банк сохранил фокус на качестве кредитования и ответственном подходе к работе с заёмщиками.

- Устойчивый рост спроса на рыночные продукты - более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный как колебания по «семейной» программе. Доля рыночных кредитов с конца прошлого года кратно выросла в наших продажах: с 11% в январе до 59% в апреле–мае. В июне на фоне ажиотажа по господдержке она временно скорректировалась до 40%, но дальше в течение лета мы ждем продолжения ее роста. Уверен, что во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%, - подчеркнул Алексей Охорзин.