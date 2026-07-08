На левом берегу Новосибирска с 9 июля начнутся массовые отключения горячей воды

Гидравлические испытания затронут Ленинский и Кировский районы Фото: Дарья Черникова. Перейти в Фотобанк КП

С 9 июля в Новосибирске стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. Без горячей воды останутся жители части Ленинского и Кировского районов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Гидравлические испытания пройдут с 9 по 16 июля. В этот период горячую воду отключат в домах, подключенных к ТЭЦ-2. Под отключение попадут жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселок Восточный, Горский жилмассив, жилмассив «Башня», а также десятки улиц Ленинского и Кировского районов, включая проспект Карла Маркса, площадь Маркса, улицы Ватутина, Блюхера, Геодезическую, Новогоднюю, Выставочную, Космическую, Стартовую и другие.

В Кировском районе горячую воду отключат на части улиц Вертковской и Немировича-Данченко, в ЖК «Панорама» и Новосибирской областной клинической больнице.

Снижение температуры горячей воды началось с 8 июля. Подъемы давления в сетях запланированы с 9 по 16 июля. Восстанавливать горячее водоснабжение будут поэтапно — по мере устранения выявленных дефектов.

Максимальный срок отключения горячей воды продлится до 22 июля включительно.

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