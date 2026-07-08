Аномальная жара до +30°С в Новосибирской области сохранится до 17 июля

С 11 по 17 июля в Новосибирской области сохранится аномально жаркая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

РСЧС Новосибирской области предупреждает, что с 11 по 17 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до +30°С и выше.

В связи с жарой сохраняется высокий риск происшествий на водных объектах, рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели призывают жителей Новосибирской области соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе и купаться только в специально оборудованных местах.

При чрезвычайной ситуации для вызова экстренных служб необходимо сразу звонить по единому номеру 112.

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