Аномальная жара до +30°С в Новосибирской области сохранится до 17 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
РСЧС Новосибирской области предупреждает, что с 11 по 17 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до +30°С и выше.
В связи с жарой сохраняется высокий риск происшествий на водных объектах, рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели призывают жителей Новосибирской области соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе и купаться только в специально оборудованных местах.
При чрезвычайной ситуации для вызова экстренных служб необходимо сразу звонить по единому номеру 112.
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