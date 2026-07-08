Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+24°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 6:35

Аномальная жара до +30°С в Новосибирской области сохранится до 17 июля

Риск происшествий на водоемах остается высоким
Валерия МОРГУНЕНКО
С 11 по 17 июля в Новосибирской области сохранится аномально жаркая погода.

С 11 по 17 июля в Новосибирской области сохранится аномально жаркая погода.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

РСЧС Новосибирской области предупреждает, что с 11 по 17 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до +30°С и выше.

В связи с жарой сохраняется высокий риск происшествий на водных объектах, рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели призывают жителей Новосибирской области соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе и купаться только в специально оборудованных местах.

При чрезвычайной ситуации для вызова экстренных служб необходимо сразу звонить по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX