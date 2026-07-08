В Новосибирске расселили 12 многоквартирных домов в 2026 году

Для расселения город использует все доступные способы. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске в этом году расселили 12 многоквартирных домов за счет городского бюджета. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Среди них — дома на улицах Калинина, Дачной, Ростовской, Мира, Тюменской, Красный Факел, Ярослава Гашека, Малыгина, Героев Революции, а также в переулках Пархоменко, Бурденко и Бердском.

Мэр отметил, что в Новосибирске 437 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежат сносу. Для расселения город использует все доступные способы.

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