В Новосибирской области заболеваемость ВИЧ снизилась на 2,3%

Ко Всероссийскому дню тестирования на ВИЧ жителям напомнили о важности ранней диагностики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля, во Всероссийский день тестирования на ВИЧ, в Новосибирской области сообщили о снижении числа новых случаев инфекции. За первые пять месяцев 2026 года показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Новосибирской области.

По данным специалистов, за январь — май 2026 года число новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе также оказалось на 16,8% ниже среднемноголетнего уровня.

Власти отмечают, что добиться таких результатов удалось благодаря комплексной работе, которая включает профилактику, раннюю диагностику и информирование населения.

Кроме того, с 6 по 24 июля в рамках второго этапа всероссийского лектория Роспотребнадзора «Санпросвет» для подростков старше 15 лет пройдут лекции о профилактике ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся через кровь, в том числе вирусных гепатитов.

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