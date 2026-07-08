Двух женщин осудили за мошенничество с маткапиталом под Новосибирском

Женщины вступили в сговор в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске Новосибирской области вынесли приговор по делу о хищении средств материнского капитала. Женщины вступили в сговор в 2020 году. Одна из них хотела обналичить часть государственного сертификата и обратилась за консультацией к другой. Та согласилась помочь. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Для этого они заключили фиктивный договор целевого жилищного займа с потребительским кооперативом. В документах указали, что деньги пойдут на строительство дома для улучшения жилищных условий. На самом деле строить ничего не планировали.

Отделение Пенсионного фонда перечислило на счет кооператива 366 тысяч 488 рублей. Полученную сумму женщины поделили между собой. В суде одна из подсудимых полностью признала вину и раскаялась. Вторая вину не признала. Обе отказались давать показания, сославшись на статью 51 Конституции.

Суд назначил одной из них наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, второй — два года условно. Кроме того, с обеих солидарно взыскали в пользу Социального фонда 351 тысячу 488 рублей в счет возмещения ущерба. Земельный участок, принадлежащий одной из осужденных, конфисковали в доход государства.

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