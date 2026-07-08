В Новосибирске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на двух медработников

По версии следствия, он избил сотрудницу скорой помощи и медицинскую сестру Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением насилия в отношении медицинских работников. Под арестом он останется до 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, вечером 20 июня 2026 года обвиняемый Владимир Колесов, находясь в автомобиле скорой помощи во время доставки в городскую клиническую больницу № 34, ударил сотрудницу бригады по лицу. В результате женщина получила перелом костей носа.

После этого, как считают следователи, уже в помещении больницы мужчина несколько раз ударил ногами медицинскую сестру по туловищу, причинив ей сильную физическую боль.

3 июля Колесова задержали, ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением насилия.

Ленинский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября 2026 года.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия».

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