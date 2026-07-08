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НовостиОбщество8 июля 2026 5:55

14,5 млн рублей потратят на ремонт кровли краеведческого музея Новосибирска

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт кровли здания
Валерия МОРГУНЕНКО
Здание является объектом культурного наследия, где в 1917 году была провозглашена Советская власть.

Здание является объектом культурного наследия, где в 1917 году была провозглашена Советская власть.

Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Кровлю здания 1910 года постройки, в котором размещен Новосибирский государственный краеведческий музей (Красный проспект, 23), отремонтируют. На это выделено более 14,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Первые торги признаны несостоявшимися – на них никто не заявился. Документы на участие в новом контракте принимаются до 17 июля.

Ремонт крыши является частью проекта по сохранению объекта культурного наследия – Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена советская власть.

Завершить все ремонтные работы подрядчику необходимо до октября 2026 года.

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