Новосибирские семьи получили 345 млн при рождении ребенка в 2026 году

Выплата положена всем российским семьям. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирской области подвели итоги выплат семьям при рождении детей за первое полугодие 2026 года. С января по июнь единовременную выплату получили больше 10 тысяч семей. Всего на эти цели направили свыше 345 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

Выплата положена всем российским семьям, независимо от того, работают родители или нет. Главное условие — свидетельство о рождении ребенка должно быть оформлено. Получить деньги может один из родителей.

Если мама или папа работают, нужно обратиться к работодателю с заявлением. Если оба родителя не работают, но учатся очно в вузе или колледже, они тоже имеют право на эту выплату.

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