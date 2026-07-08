Новосибирский аллерголог Демина предупредила об опасности грязных кондиционеров

После длительного простоя прибор может спровоцировать обострение аллергии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный аллерголог Новосибирской области Дарья Демина рассказала, почему кондиционер в жару может стать причиной кашля, насморка и слезотечения. По ее словам, опасность представляет не сам прибор, а загрязнения, которые накапливаются внутри него. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Как пояснила специалист, во время работы кондиционера внутри системы охлаждения образуется конденсат. Влага создает благоприятную среду для размножения плесневых грибков и бактерий.

После длительного перерыва, например зимой, при первом включении кондиционер вместе с потоком воздуха может распространять по помещению споры плесени и продукты жизнедеятельности микроорганизмов.

— Скопившиеся за зиму возбудители для людей, склонных к аллергическим реакциям, — это прямой путь к развитию ринита, конъюнктивита или бронхиальной астмы, — отметила главный аллерголог Новосибирской области Дарья Демина.

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