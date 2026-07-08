Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+19°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 5:30

Новосибирский аллерголог Демина предупредила об опасности грязных кондиционеров

После длительного простоя прибор может спровоцировать обострение аллергии
Екатерина ХАЛИМОВА
После длительного простоя прибор может спровоцировать обострение аллергии

После длительного простоя прибор может спровоцировать обострение аллергии

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный аллерголог Новосибирской области Дарья Демина рассказала, почему кондиционер в жару может стать причиной кашля, насморка и слезотечения. По ее словам, опасность представляет не сам прибор, а загрязнения, которые накапливаются внутри него. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Как пояснила специалист, во время работы кондиционера внутри системы охлаждения образуется конденсат. Влага создает благоприятную среду для размножения плесневых грибков и бактерий.

После длительного перерыва, например зимой, при первом включении кондиционер вместе с потоком воздуха может распространять по помещению споры плесени и продукты жизнедеятельности микроорганизмов.

— Скопившиеся за зиму возбудители для людей, склонных к аллергическим реакциям, — это прямой путь к развитию ринита, конъюнктивита или бронхиальной астмы, — отметила главный аллерголог Новосибирской области Дарья Демина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX