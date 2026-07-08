Новосибирская прокуратура исправила ошибку в решении суда от 1997 года

Семья не могла получить выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Заельцовском районе Новосибирска прокуратура помогла семье военного получить положенные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

С жалобой обратилась местная жительница. Она действовала в интересах своего несовершеннолетнего ребенка, чей отец военный. При оформлении социальных выплат выяснилось, что семья не может получить их в полном объеме.

Причина оказалась в старой судебной ошибке. В 1997 году Заельцовский районный суд вынес решение, но допустил описку в отчестве одного из родителей. Из-за этой маленькой неточности ребенок не мог подтвердить нужные документы и получить государственную поддержку.

Прокуроры разобрались в ситуации и пошли в суд с заявлением об исправлении описки. Хотя с момента вынесения решения прошло почти тридцать лет, ведомство добилось исправления.

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