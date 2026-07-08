ННИИТО присвоили статус национального медицинского исследовательского центра

Соответствующее распоряжение подписало Правительство России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна получил статус национального медицинского исследовательского центра. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписано 30 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе института.

ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России вошел в перечень медицинских организаций, которым присвоен статус национального медицинского исследовательского центра.

Статус НМИЦ получают ведущие профильные учреждения страны. Помимо оказания высокотехнологичной медицинской помощи, такие центры занимаются научными исследованиями, разрабатывают и внедряют новые методы диагностики и лечения, формируют клинические рекомендации, а также координируют работу медицинских организаций в регионах.

По его словам, одной из главных задач центра станет распространение накопленного опыта и передовых практик среди медицинских организаций регионов России.

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