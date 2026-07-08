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НовостиПроисшествия8 июля 2026 5:01

Жительницу Новосибирска осудят за склонение сына к употреблению наркотиков

Женщина разрешила малолетнему сыну попробовать наркотики
Валерия МОРГУНЕНКО
Мальчик решил попробовать наркотики и стал употреблять их постоянно.

Мальчик решил попробовать наркотики и стал употреблять их постоянно.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая склонила своего малолетнего сына к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемая систематически употребляла запрещенные вещества в присутствии ребенка и брала его с собой на поиски тайников-закладок. Это вызвало у мальчика желание попробовать наркотики, и он стал употреблять их постоянно.

В результате его здоровью причинен тяжкий вред, опасный для жизни. Кроме того, женщина неоднократно применяла к сыну жестокие методы воспитания. Судебное заседание по делу сибирячки назначено на 13 июля.

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