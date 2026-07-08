В Новосибирске изменили схему движения на площади Будагова до октября

Работы пройдут в два этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске из-за строительства четвертого моста через Обь поменяли организацию движения на путепроводе у площади Инженера Будагова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения ввели для того, чтобы нанести огнезащитное покрытие на металлические пролетные конструкции вантовой части строящегося моста. Работы запланированы до 1 октября 2026 года и пройдут в два этапа.

Сначала перекроют движение от улицы Большевистской в сторону Красного проспекта. Транспорт в этом направлении пустят по встречной полосе. На втором этапе покрытие нанесут на другую сторону, и схему движения изменят зеркально.

Чтобы перераспределить потоки машин, часть барьерного ограждения временно демонтируют, но его сохранят до конца работ. После завершения всех работ ограждение и другие элементы безопасности полностью восстановят. Водителей просят быть внимательными, следить за дорожными знаками, заранее выбирать маршруты и соблюдать правила.

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