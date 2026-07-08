Дорожный патруль выехал на 787 ДТП в Новосибирской области за июнь

Чаще всего машину приходилось передвигать. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели итоги работы дорожных служб за июнь 2026 года. Сотрудники «Дорожного патруля» за месяц выезжали на 787 аварий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

В 74 случаях водителям потребовалась помощь. Чаще всего, 42 раза, машину приходилось передвигать, потому что она мешала другим участникам движения или не могла сама доехать до стоянки или заправки.

Еще в 17 эпизодах специалисты помогли запустить двигатель. В остальных 15 случаях оказали другую поддержку на дороге.

Параллельно работала группа разбора при центре организации дорожного движения. В июне там разобрали 773 ДТП. Запись на прием ведется заранее — ее оформляют сотрудники «Дорожного патруля» или Госавтоинспекции прямо на месте аварии. В группе разбора водителям помогают собрать документы для страховой компании.

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