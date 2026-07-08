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НовостиОбщество8 июля 2026 4:28

Реконструкция теплосетей: в Новосибирске идёт замена магистрали на улице Петухова

На участке ведут замену тепломагистрали диаметром 500 мм. Общая протяженность новых труб - 420 м в однотрубном исчислении
Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Новые трубопроводы заменят сети 1975 года постройки и обеспечат качественное и надёжное теплоснабжение:

40 жилых домов;

7 детских садов;

а также 5 прочих объектов.

На текущий момент демонтированы железобетонные конструкции канала и старого трубопровода, смонтированы неподвижные опоры, ведётся монтаж нового трубопровода. На время проведения работ жители получают горячую воду по резервной схеме.

Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Как сообщают в АО «СГК-Новосибирск», чтобы минимизировать неудобства для жителей, изменили ход работ – вместо перекрытия улицы Петухова–дублера, работают со стороны пешеходной зоны. Перекрыть движение ненадолго все же придется, чтобы сделать ответвления трубопроводов к жилым кварталам.