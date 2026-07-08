Реконструкция теплосетей: в Новосибирске идёт замена магистрали на улице Петухова

Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Новые трубопроводы заменят сети 1975 года постройки и обеспечат качественное и надёжное теплоснабжение:

40 жилых домов;

7 детских садов;

а также 5 прочих объектов.

На текущий момент демонтированы железобетонные конструкции канала и старого трубопровода, смонтированы неподвижные опоры, ведётся монтаж нового трубопровода. На время проведения работ жители получают горячую воду по резервной схеме.

Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Как сообщают в АО «СГК-Новосибирск», чтобы минимизировать неудобства для жителей, изменили ход работ – вместо перекрытия улицы Петухова–дублера, работают со стороны пешеходной зоны. Перекрыть движение ненадолго все же придется, чтобы сделать ответвления трубопроводов к жилым кварталам.