Роботы обследовали 11 км теплосетей в Новосибирске

Дополнительная проверка выявила участки, где металл стал менее прочным, что может привести к повреждениям. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с помощью роботизированного комплекса обследовали 11,2 км теплосетей из 31 км, запланированных на 2026 год. Об этом рассказали в пресс-службе СГК Новосибирска.

Диагностика прошла на улицах, Доватора, Авиационной, Выборной Гусинобродском шоссе и других. Внутритрубная диагностика – самый точный метод обследования крупных труб. Она позволяет обнаружить слабые места даже на участках, выдержавших гидравлические испытания, особенно там, где состояние металла неоднородно.

Дополнительная проверка выявила участки, где металл стал менее прочным, что может привести к повреждениям. Специалисты уже заменили более полукилометра трубопроводов. В ближайшее время диагностика продолжится на улицах Комсомольской, Автогенной и Красном проспекте.

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