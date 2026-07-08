В Новосибирске утром 8 июля на дорогу выбежал дикий лось

Животное вышло и пробежало по проезжей части около шести часов утра, не обращая внимания на автомобили. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 8 июля в Первомайском районе Новосибирска заметили дикого лося. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Анонимный Новосибирск».

Животное вышло и пробежало по проезжей части около шести часов утра, не обращая внимания на автомобили. Одному из водителей удалось снять лося на видео.

– Конечно же он потерялся, – прокомментировал автор ролика.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что численность лосей в Новосибирской области остается стабильной и составляет 17 тысяч особей. А жители муниципалитетов даже просили увеличить квоты на регулирование численности, так как животные часто выходят на дороги и повреждают посадки.

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