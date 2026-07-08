Почтового оператора оштрафовали на 500 рублей под Новосибирском

Суд не получил вовремя информацию. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Купинском районе Новосибирской области почтовое отделение привлекли к ответственности за просрочку доставки судебного письма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Судебные приставы установили, что сотрудники районной почты превысили срок хранения заказного письма разряда «Судебное» в два раза. Из-за этого суд не получил вовремя информацию о том, что извещение не удалось вручить адресату.

На руководителя подразделения почтовой связи составили протокол по статье 13.26 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает наказание за нарушение сроков доставки судебных извещений.

В итоге начальницу почтового отделения оштрафовали на пятьсот рублей. Деньги она перечислила в срок, который установлен законом.

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